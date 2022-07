Verschnaufen für den Kopf

Die strenge Vorbereitungszeit vor dem Turnier mit sehr langen Trainingseinheiten ist Geschichte. Auch hier in England sind wir täglich auf dem Platz, die Trainings sind jedoch kürzer und kompakter, da nun die Form an den Spieltagen über allem steht. Im Kraftraum haben wir zudem vereinzelt noch kurze Einheiten, um den Körper auf die Spielbelastungen vorzubereiten und den «Benzintank» zu füllen. Die Regeneration in Form von Schlaf, Sauna, Baden und Massage ist ein weiterer wichtiger Baustein in der Vorbereitung auf die Spiele. Auch darauf wird bei uns viel Wert gelegt.