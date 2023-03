Hans Umberg ist das Gedächtnis des FC Glarus

In welchem Jahr wurde der FC Glarus gegründet? Gegen wen hat sich Glarus in der Saison 1987/88 in den entscheidenden Aufstiegsspielen in die Nationalliga B durchgesetzt? Wie hoch gewann Glarus beim historischen Sieg am 13. August 1988 im Basler «Joggeli»? Um diese Fragen zu beantworten, können sich Interessierte des umfangreichen Wikipedia-Eintrags des FC Glarus bedienen – oder Hans Umberg fragen. Der 68-Jährige ist quasi das Gedächtnis des Stadtglarner Fussballvereins.