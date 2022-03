Stimmungsvolles Testspiel ohne Sieger und Wert

Längst sind Captain Granit Xhaka, der in Zürich sein 100. Länderspiel betritt, und Xherdan Shaqiri in der Schweiz gefeierte Stars. Genauso sind sie das im Kosovo. Beide stehen zu ihren eigentlichen Wurzeln, machen kein Geheimnis daraus. Darum überraschte es nicht, dass Nationaltrainer Murat Yakin beide im Testspiel gegen den Balkanstaat in die Startelf beorderte.