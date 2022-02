Rege Transfertätigkeit auf dem Sportplatz Vial

Als Walter Frizzoni als Trainer und Präsident des FC Ems im November zur Analyse der Herbstrunde der in der 2. Liga regional beheimateten ersten Mannschaft schritt, ging er von wenigen Transferbewegungen in der Winterpause aus. Der Plan war, die organisch gewachsene Aufsteigerequipe, die sich bei Halbzeit in höheren Sphären auf Rang 10 und damit über der Abstiegszone der Gruppe 1 einreihen konnte, zusammenzuhalten. Doch im Fussball lassen sich die Dinge auch in den Niederungen der 2. Liga regional je länger je weniger planen. Immer schneller dreht sich das Personalkarussell.