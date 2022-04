Noch fehlt der Schlüssel zum Sieg

Nüchtern betrachtet ist ein 2:2-Unentschieden gegen den hoch eingeschätzten FC Abtwil-Engelburg für die US Schluein Ilanz in der regionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft aller Ehren wert. Und doch herrschte an diesem bitterkalten Samstagabend gegen 20 Uhr nach Abpfiff eine bedrückte Stimmung im Kleinstadion Crap Gries. Marino Cavegn fasste das Dilemma in Worte.