Netstal oder Rüti – ein Glarner Team muss in die 5. Liga

Zwischen dem FC Netstal und dem FC Rüti kommt es in der 4. Liga am Samstag in der letzten Partie der Spielzeit 2021/22 zu einem absoluten Abstiegsshowdown. Vor der imposanten Wiggiswand bahnt sich ein Saisonende an, welches selbst Kult-Regisseur Alfred Hitchcock wohl kaum hätte besser schreiben können.