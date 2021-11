«Muri» ist der Richtige

Der angestrebte Sieg gegen Italien ist es nicht geworden. Die Leistung des Nationalteams beim 1:1 in Rom gegen den Europameister verdient dennoch Respekt. Es war ein starker Auftritt. Einer, der Mut macht für das, was nun folgt. Für die direkte WM-Qualifikation muss am Montagabend Bulgarien in Luzern aus dem Stadion geschossen werden. Es braucht einen hohen Sieg, einen der zwei Tore höher ausfällt als der von Italien in Belfast. Dass die Squadra Azzurra in Nordirland gewinnen wird, davon ist auszugehen. Wenn nicht, umso besser. So oder so muss die Schweiz ihre Hausaufgaben erledigen.