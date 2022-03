Mehr «dreckige» Siege im Visier

Am Wochenende rollt nach der langen Winterpause auch in den Niederungen des Amateurfussballs wieder der Ball. Der FC Ems, neben der US Schluein Ilanz der zweite Bündner Vertreter in der 2. Liga regional, bekommt es zu Beginn der Rückrunde in heimischen Gefilden am Sonntag (17 Uhr) mit dem Tabellenzweiten FC Herisau zu tun. Doch übermässigen Respekt vor der Aufgabe trotzt dies den Exponenten der Vialelf nicht ab. «Die Vorbereitung war gut. Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt und dürfen zuversichtlich ins Frühjahr gehen», sagt Walter Frizzoni, der langjährige Trainer und Präsident.