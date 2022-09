«Man darf auch von etwas ganz Grossem träumen»

Er ist, wie er ist. Er sagt, was er denkt. Man kann ihn bewundern. Man kann ihn kritisieren. Was Granit Xhaka hat, das ist Charakter. Er nimmt seine Aufgabe als Captain des Nationalteams nicht auf die leichte Schulter. Am späten Dienstagabend gehörte er zu den wenigen Schweizer Nationalspielern, für die das Spiel nach dem Abpfiff und dem 2:1-Sieg gegen Tschechien nicht zu Ende war. Auch wenn er die letzte Stunde seines 30. Geburtstags bestimmt lieber irgendwo mit seiner Familie hätte ausklingen lassen, beantwortete er in den Katakomben des Kybunpark geduldig die Fragen der Medienvertreter.