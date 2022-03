Linth 04 hat einen neuen Trainer

Mit diesem Schritt ­macht die Klubleitung von Linth 04 den im ­Januar verpflichteten Assistenten von Fabio Digenti zum Cheftrainer und festigt den Weg der Kontinuität. Shaip Krasniqi leiste einwandfreie Arbeit, agiere flexibel, gestalte sehr gute und intensive Trainings und sei auch von den Spielern akzeptiert, heisst es in einer Medienmitteilung des Vereins. «Shaip Krasniqi ist sehr engagiert, verfügt über grosses Fussballwissen und über ein Netzwerk innerhalb unserer ­Region. Wir freuen uns, mit ihm weiterzuarbeiten und unsere Ziele zu erreichen», betont Driton Redzepi, der im Sommer die Nachfolge von Marc Fischli als Sportchef des FC Linth 04 antreten wird. Krasniqi hat bei den Glarnern einen Dreijahresvertrag unterzeichnet.

Der künftige Chefcoach des 1.-Liga-Teams hatte in der Winterpause ins Glarnerland gewechselt, nachdem er von Sommer 2017 bis November 2021 beim FC Rüti gewirkt hatte. Mit den Zürcher Oberländern hatte er zunächst Platz 3 in der Interregional-Gruppe 6 erreicht. Zuletzt erlebte er mit ­Rüti ein Jahr zum Vergessen mit grossen Verletzungssorgen und dem Abstieg in die 2. Liga, worauf es nach der Hinrunde der laufenden Saison zur vorzeitigen Trennung kam. (rg)