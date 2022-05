Kein Derbysieger, aber ein Verlierer

Als am Samstag auf dem Sportplatz Crap Gries die 90 Minuten plus die Nachspielzeit im 2.-Liga-Kräftemessen zwischen der heimischen US Schluein Ilanz und dem FC Ems absolviert waren, herrschte bei den immerhin 335 Zuschauern wohl insgeheim eine gewisse Erleichterung. Sie alle hatten zuvor definitiv keinem Gipfeltreffen des gepflegten Fussballs und somit einem Spiel ohne bleibenden Erinnerungswert beigewohnt. Kurzum: Es war ein 0:0 der biederen Sorte. Dies sahen hinterher die Protagonisten nicht anders.