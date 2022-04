Karim Benzemas Rückkehr

Aufgewachsen in der Banlieue

Der Sohn algerischer Eltern wächst in der Banlieue von Lyon auf, in Bron-Terraillon, eine Trabantensiedlung mit 39 000 Einwohnern. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, die Kriminalität auch. «Zone de sécurité prioritaire» – so nennt man im Verwaltungsfranzösisch Brennpunkte, wo Drogenbanden und Clans den Alltag dominieren. Karim ist das sechste von neun Kindern. Seine Grosseltern stammen aus der Kabylei, jener Berberregion in Algerien, wo auch die Familie seines grossen Idols Zinedine Zidane herkommt. Die Familie wohnt in beengten Familien in einer Sozialwohnung, das Einkommen des Vaters, der als Hausmeister im Rathaus einer Nachbargemeinde arbeitet, reicht gerade so, um die Kinder durchzukriegen. Der kleine Karim, so erzählte es seine Mutter einmal in einer TV-Dokumentation, soll in der Wohnung so viel Krach gemacht haben, dass sie einen Softball kaufen mussten.

Für den Jungen gibt es nur eines: Fussball. Zwischen den betrüblichen Betonbauten der Plattenbausiedlung kickt er bei Wind und Wetter auf dem Bolzplatz, mal mit seinem kleinen Bruder, mal mit der Mutter, die als Torhüterin aushelfen muss. Und wenn keiner Zeit hat, spielt er eben allein, auf dem Pausenhof der Grundschule.

Sein Talent bleibt nicht verborgen: Bei einem Jugendturnier werden Scouts von Olympique Lyon auf den damals Neunjährigen aufmerksam, er wechselt in die Jugendakademie des Klubs, wo ihn der Vater fünf Mal pro Woche hinfährt. Der kleine Karim gilt noch immer als pummelig und träge, er macht nicht viel fürs Spiel, entwickelt aber diesen Killerinstinkt vor dem Tor. Er durchläuft alle Jugendmannschaften, wird Teil einer goldenen Generation um Hatem Ben Arfa und Rémy Riou. Dann kommen das schnelle Geld und die falschen Freunde. Von seinem ersten Profigehalt kauft er sich einen BMW M6.