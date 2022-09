«Ich bin stolz, dabei zu sein»

Wenn die Schweiz am Dienstagabend in den Kybunpark einläuft, wird sie gefeiert werden. In allen Länderspielen der jüngeren Vergangenheit stand das Publikum in St. Gallen hinter dem Fussball-Nationalteam. Das Nationalteam kommt darum gerne in den Osten des Landes. Nach dem 2:1-Coup am Samstag in Saragossa gegen Spanien darf für einmal sogar eine euphorische Stimmung erwartet werden. Allein darum, weil es gegen Tschechien um viel geht. Es ist eine Finalissima.