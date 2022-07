Graubünden goes England

Ein Sommernachmittag Anfang Juni. Freienbach über dem Zürichsee. Hier bereitet sich das Schweizer Nationalteam auf die EM vor. Die knapp zweistündige Trainingseinheit ist gerade zu Ende gegangen. Seraina Friedli steht an der Seitenlinie und gibt Auskunft. Über die ersten Tage im Camp. Über die Gegner an der Endrunde. Über ihre Rolle im Team. Gaëlle Thalmann ist die Nummer 1 im Ensemble von Trainer Nils Nielsen. Friedli die Nummer 2. So ist das seit Jahren. So ist das vor dieser EM. Friedli sagt, sie versuche, ihre Teamkollegin und Konkurrentin wo überall möglich zu unterstützen.