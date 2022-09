Glücklicher Punkt für Chur 97

Durch eine 0:3-Auswärtsniederlage beim personell dezimierten Tabellenführer FC Widnau hatte Chur 97 vor Wochenfrist nach zuvor zwei Siegen seinen ersten Dämpfer in der Spielzeit 2022/23 in der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft erlebt. Am Samstag gastierte mit dem Absteiger FC Balzers ein hochkarätig eingeschätzter Gegner im Provisorium Obere Au. Es entwickelte sich ein taktisch geprägtes Spiel mit klaren Vorteilen für die personell besser besetzte Elf aus dem Fürstentum Liechtenstein.