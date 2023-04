Weesen muss im Derby gegen Linth 04 unbedingt punkten

Der Zug ist zwar noch nicht abgefahren, dennoch wird es für den FC Weesen höchste Eisenbahn: Punkte müssen her. Die Gasterländer liegen in der 1. Liga, Gruppe 3, fünf Spieltage vor Schluss am Tabellenende. Aussichtslos ist der Kampf für den Aufsteiger um den Klassenerhalt in seiner ersten 1.-Liga-Saison zwar noch nicht, aber viele Ausrutscher darf sich Weesen nicht mehr erlauben. Mit Uzwil und Eschen/Mauren liegen noch immer zwei Teams in Reichweite, und da es voraussichtlich nur einen Absteiger geben wird, hat Weesen noch alles in den eigenen Händen.