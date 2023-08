Vor der neuen Saison: Chur 97 geht hohes Risiko

Es gehört zum Wesen und Wirken des Fusionsvereins Chur 97, dass er eigentlich nie zur Ruhe kommt. Aktuell befindet sich der Branchenprimus des Bündner Vereinsfussballs wieder einmal im akuten Krisenmodus. Der im März in einer turbulenten Generalversammlung zum neuen Präsidenten gewählte Antonello Gialluca ist primär damit beschäftigt, die vielen internen Querelen zu lösen. Die Arbeit wird ihm nicht so schnell ausgehen. Besonders schwierig ist die Lage im finanziellen Bereich. Ein Loch in der Kasse bleibt nicht ohne Auswirkungen auf den sportlichen Bereich.