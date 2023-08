Valposchiavo Calcio: Grosse Emotionen und drei Punkte im Puschlav

Gross ist die Vorfreude an diesem drückend heissen Sommertag in Campascio im Puschlav. Unverhofft ist Valposchiavo Calcio ein zweites Mal in seiner jungen Vereinshistorie in die 2. Liga regional aufgestiegen. Und nun also kann es beginnen, das Abenteuer der Mannschaft von Trainer Luigi Zugnoni. Die Feier des Tages nutzt Vereinspräsident Renato Cirolo für eine Einladung der Sponsoren sowie weiterer dem Verein wohlgesinnter Personen. In seiner launigen Ansprache betont er das Miteinander im bloss von 4500 bewohnten Tal am Ende der Schweiz.