Und dann der grosse Jubel

Das Video findet sehr schnell den Weg in die Sozialen Medien. Wie ein paar junge Fussballerinnen in einem sterilen Hotel-Konferenzraum plötzlich laut aufschreien. Wie sie sich spontan in die Arme fallen. Und dann jubeln und hüpfen, als hätten sie auf dem Rasen gerade einen grossen Titel gewonnen. «The moment we knew», schreibt der Schweizer Fussballverband SFV unter die Bilder auf Instagram. «Der Moment, als wir davon erfuhren.» Davon, dass die Frauen-EM 2025 in die Schweiz kommt.