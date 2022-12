Sigi Manetsch – der Mannschaftsspieler

In den Verwaltungsräumlichkeiten an der Ottostrasse in Chur stehen die Zeichen an einem der ersten wirklich kalten Tage in diesem Dezember auf Aufbruch. Sigi Manetsch, den ausser seiner Mutter niemals jemand mit seinem eigentlichen Namen Sigisbert angesprochen hat, präsentiert einen reichlich gefüllten Umzugskarton. Ende Monat ist nach 23 Jahren Schluss vor Ort als Schadensinspektor bei der Gebäudeversicherung Graubünden. «Ich bin langsam aber sicher dabei, meinem Nachfolger ein aufgeräumtes Büro zu hinterlassen», sagt der 63-Jährige mit dem für ihn typischen Lachen im Gesicht.