Schneefussball-WM in Arosa: Die Schweiz bodigt Deutschland

Fr. 20.01.2023 - 13:03

Enges Auftaktspiel geht an die Niederlande

Pünktlich um 12.30 Uhr pfeift Schiedsrichter Luigi Ponte diese Auftaktpartie an der inoffiziellen Schneefussball-WM in Arosa an. Die Niederlande mit den Zwillingsbrüdern Frank und Ronald De Boer treffen auf die All-Stars mit Mladen Petric, Ramon Vega und Hristo Stoitschkov. In den ersten Minuten bekommen die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer nur Standfussball zu sehen. Nur nicht zu viel rennen scheint die Devise. Doch mit der Zeit setzt sich die Niederländische Spielanlage immer mehr durch. Vor allem die De-Boer-Brüder sorgen für Ordnung auf dem Feld. Zwar halten die All-Stars gut mit und der ehemalige bulgarische Nationalspieler Stoitschkov sorgt kurz vor Schluss für einen ansehnlichen Ausgleichstreffer, aber rund 30 Sekunden vor Schluss macht der Niederländer Derk Boerrigter den Deckel drauf und sorgt mit seinem platzierten Abschluss für den 3:2-Auftaktsieg.