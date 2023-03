Schmid moniert fehlende Cleverness bei Chur 97

Pünktlich zum Wiederbeginn der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft meldete sich an diesem trüben Samstag der Winter zurück. Da passte es bestens, dass die Partie von Chur 97 zu Hause gegen die Reserven des FC Wil auf dem Kunststoffrasenplatz angesetzt war. Am Ende freuten sich bloss die Gäste über die Punkteteilung zum 2:2. Spät waren sie durch einen Sonntagsschuss von Donrat Asani in der Nachspielzeit zum Ausgleich gekommen. Die Spieler von Chur 97 schlichen kurze Zeit später mit bedrückten Mienen vom Feld.