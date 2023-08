Saisonstart im 3.-Liga-Fussball: zweiter Anlauf der US Schluein Ilanz

Unachgang einer unübersichtlichen Aufstiegsentscheidung in der 3.-Liga-Fussballmeisterschaft 2022/23 kamen bei einigen Exponenten der US Schluein Ilanz unweigerlich unangenehme Gefühle hoch. Rückblende: Aufgrund der ausstehenden Aufstiegsspiele in der 2. Liga regional war am finalen Spieltag am 11. Juni nicht klar, ob der USSI in der Gruppe 1 ein Sieg über Triesenberg zur erhofften Promotion in die 2. Liga regional ausreichen wird. Die Partie auf dem Crap Gries ging schliesslich trotz einer 2:1-Führung durch zwei Gegentore in den Schlussminuten mit 2:3 verloren.