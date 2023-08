Saisonstart im 2.-Liga-Fussball: Aufsteiger Valposchiavo ohne Druck

Ein Schulterklopfen hier, ein paar aufmunternde Worte da: Es sind aktuell sehr schöne Zeiten für den langjährigen Fussballfunktionär Renato Cirolo. Immer wieder wird er auf der Strasse oder beim Einkaufen auf seine Tätigkeit bei Valposchiavo Calcio angesprochen. «Der Aufstieg hat schon einiges ausgelöst. Wir sind vermehrt in den Fokus auch von Personen gerückt, die keinen direkten Bezug zum Verein haben», sagt Cirolo. Zum zweiten Mal in seiner jungen Historie darf der Fusionsverein aus dem Puschlav ab dem kommenden Wochenende in der 2. Liga mitspielen.