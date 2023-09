Rückschlag für Chur 97

Eine Woche nach der 1:3-Niederlage in Thalwil setzte Chur 97 sein Pensum in der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft am Samstag mit einem Heimspiel gegen den FC Bülach fort. Es war nach dem Startspiel in Tägerwilen (2:1) sowie der Partie vor heimischer Kulisse gegen Dübendorf (2:3) im fünften Spiel der noch jungen Meisterschaft 2023/24 bereits das dritte Kräftemessen gegen einen Aufsteiger aus der 2. Liga regional. Die auf dem Papier verheissungsvolle Ausgangslage wurde jedoch nicht für weiteren Punktezuwachs genutzt. Nach einer diskreten, fehlerhaften Leistung unterlag Chur 97 verdient mit 0:2.

Trainer Aleksandar Zarkovic entschied sich für ein Spielsystem mit einer Dreier-Abwehrkette um Captain Marko Tomic. Bereits in der vierten Spielminute musste die Heimelf jedoch einen ersten Gegentreffer hinnehmen. In der Vorwärtsbewegung leistete sich die mangelhaft gestaffelte Mannschaft einen verhängnisvollen Ballverlust. Bülach nutzte dies und kam nach einem optimal gespielten Steilpass zum ungefährdeten Führungstreffer. Auch fortan fand Chur 97 nicht wirklich ins Spiel. Die Fehlerquote war zu hoch, das Positionsspiel ausbaufähig, die Spielkultur mässig entwickelt. Und es fehlte an Zugriff, um den Gegner wirklich in Verlegenheit zu bringen. Der Gast aus der Agglomeration Zürich nutzte dies zu seinen Gunsten. Unmittelbar vor der Pause schlug Bülach nach einem abermals zu laschen Churer Defensivverhalten ein zweites Mal zu.

Leistungslimit nicht erreicht

Im zweiten Durchgang stellte Zarkovic auf eine Viererkette in der Abwehr um. Wirklich besser wurde das Spiel der Heimequipe aber nicht. Es fehlte an Ideen, um einen nun sehr tief stehenden, bloss auf die Verteidigung des 2:0-Vorsprungs bedachten Gegner in Verlegenheit zu bringen. Vieles blieb Stückwerk. Chur 97 schaffte es über 90 Minuten nicht, auch nur annähernd an die sehr gute Leistung aus dem letzten Heimspiel gegen die Spielvereinigung Schaffhausen (2:1) anzuknüpfen. Es ist von dieser sehr jungen Mannschaft jedoch nicht zu erwarten oder gar zu fordern, dass sie Spiel für Spiel in die Nähe ihres Leistungsvermögen vorstossen kann.

Nach fünf Partien, zwei Siegen und drei Niederlagen steht Chur 97 in der Tabelle der Gruppe 4 mit sechs Punkten (7:10 Tore) auf einem Rang im breit gestreuten Tabellenmittelfeld. Nächster Gegner ist am kommenden Samstag (16.30 Uhr) auswärts Dardania St. Gallen.

Chur 97 – Bülach 0:2 (0:2)

Obere Au. – 200 Zuschauer.

Tore: 4. Nuhiji 0:1. 44. Klay 0:2.

Chur 97: Hartmann; Alessio Schmid (80. Spadin), Tomic, Kocher; Barroso (67. Yogarajah), Cecchini, Hobi (80. Gian Luca Schmid), Sutter (46 Caluori); Stolz; Stöber, Gjorgjievski (67. Rhiner).

Bülach: Zmajlaj; Lopes, Nwannah, Galati, Willi; Nuhiji, Laski, Gashi, Klay; Morina; Teixeira.

Bemerkung: Chur 97 u.a ohne Baturina, Coric und Tino.