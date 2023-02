Roman Bürkis Aufbruch ins Ungewisse

Egal wie das Spiel gegen den Austin FC ausgeht, der kommende Samstag wird als historischer Tag in die Geschichte des St. Louis City SC eingehen. Mit dem Anpfiff geben nämlich nicht nur die elf Spieler auf dem Platz ihr Debüt für den Klub, es ist auch das Debüt des Vereins in einem offiziellen Wettbewerb. Vor Kurzem von einem finanzstarken Konsistorium gegründet, beginnt am 25. Februar die Geschichte des St. Louis City SC in der Major League Soccer (MLS).