«Papi» Jakupovic führt in den USA die jungen Wilden zum Sieg

Seit Anfang des Jahres spielt der Biltner Eldin Jakupovic für den Los Angeles FC in der höchsten US-Liga, der MLS (Major League Soccer). Er unterschrieb bei den Kaliforniern für ein Jahr, zuvor stand er während rund zehn Jahren in England unter anderem bei Hull City, Leicester City und Everton unter Vertrag. Am 9. April debütierte Jakupovic gegen den Austin FC erfolgreich in der MLS.