Nationalgoalie Livia Peng vor WM: Liegt bald ihr Poster auf dem Bürotisch?

Das Bild liegt schon länger, in überdimensionaler Grösse, als Schreibunterlage auf ihrem Pult. Livia Peng hat es in all den Jahren nie ersetzt. Es zeigt das Schweizer WM-Team von 2015. Vor acht Jahren konnte sich die Schweiz erstmals überhaupt für eine WM-Endrunde qualifizieren. Peng war damals 13-jährig. «Ich habe damals jede Partie geschaut», sagt sie. «Die Spielerinnen waren meine grossen Idole.» Heute ist Peng selbst im Schweizer WM-Team.