Nach Länderspielpremiere für Mosambik: Gion Fadri Chande verlässt FC Vaduz

Es ist ein verrücktes Jahr, das hinter Gion Fadri Chande liegt. Mit dem FC Vaduz wirbelte der Bündner Fussball-Goalie die Conference League auf. Aufgrund einer Sperre gegen Stammtorhüter Benjamin Büchel kam der 25-Jährige zu zwei internationalen Einsätzen. Ende März wurde Chande erstmals für die Nationalmannschaft von Mosambik, der Heimat seines Vaters, aufgeboten, kam in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Senegal (1:5) zu seiner Länderspiel-Premiere.

Das nächste Abenteuer steht bereits bevor: Chande wird den FC Vaduz im Sommer nach vier Jahren verlassen und sich einem neuen Klub anschliessen. Dies gab der Liechtensteiner Verein in einer Medienmitteilung bekannt. Unklar ist, wo Chande seine Karriere fortsetzen wird. «Er ist ein unglaublich guter und loyaler Typ. Er hat in all den Jahren seine Rolle als Ersatztorhüter akzeptiert und sich stets professionell verhalten», lässt sich Vaduz-Sportchef Franz Burgmeier zitieren. Tatsächlich musste Chande beim Challenge-Ligisten stets hinter Stammgoalie Büchel anstehen. In seinen vier Jahren kommt er bloss auf vier Ligapartien.

Chande stammt aus dem Nachwuchs des FC Thusis/Cazis. Über das Team Südostschweiz und den Nachwuchs des FC St. Gallen fand er den Weg in die Juniorenabteilung des FC Basel. 2016 stiess er erstmals leihweise zum FC Vaduz. 2019 wurde er schliesslich definitiv übernommen.