Nach einer Saison beim FCZ: Nationalgoalie Seraina Friedli wechselt zu Anderlecht

Mit 30 Jahren wagt Seraina Friedli nochmals den Sprung ins Ausland. Die Fussball-Nationaltorhüterin aus La Punt Chamues-ch wechselt auf die kommende Saison zum RSC Anderlecht. Dies gab der Klub via Instagram bekannt. Der Verein aus der Region Brüssel gehört zu den Top-Adressen des Landes, seit 2018 ging der Meistertitel stets nach Anderlecht.

Für Friedli ist es das zweite Auslandabenteuer ihrer Karriere. In der Saison 2020/21 spielte die Engadinerin in der italienischen Serie A für Florentia San Gimignano. Die Zeit in Italien nahm ein abruptes Ende. Im Sommer 2021 zog sich der Klub aus der höchsten Spielklasse zurück.

Friedli wechselte daraufhin zum FC Aarau, schaffte mit dem Super-League-Aufsteiger den Ligaerhalt. Im vergangenen Sommer folgte der Wechsel zum FC Zürich, wo Friedli bereits zwischen 2012 bis 2018 unter Vertrag gestanden hatte. Mit dem FCZ gewann sie in dieser Zeit fünf Meistertitel und vier Mal den Cup. In dieser Saison stand sie mit den Zürcherinnen im Cupfinal (Niederlage gegen Servette). Am kommenden Freitag steht der Play-off-Final um die Meisterschaft gegen Servette auf dem Programm. Ende Juli dürfte Friedli mit dem Nationalteam an der WM in Australien und Neuseeland auflaufen.