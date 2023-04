Martin Stocklasa: «Das kurzfristige Ziel ist es, nicht abzusteigen»

Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden kann sich die Bilanz von Martin Stocklasa sehen lassen. Dank der jüngsten Resultate konnte sich der FC Vaduz etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Dennoch ist die Ligazugehörigkeit für die nächste Saison noch nicht definitiv gesichert. Mit dem ehemaligen Liechtensteiner Nationalspieler (113 Einsätze) an der Seitenlinie will sich der Challenge-League Klub nun aus dem Tabellenkeller befreien. Der 43-Jährige hat klare Vorstellungen, wohin er mit dem Verein gehen will: «Das kurzfristige Ziel ist es, nicht abzusteigen.»