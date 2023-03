Ist der FC Ems in der 2. Liga regional reif fürs Podest?

Wenn am Sonntag nach einer langen Winterpause in der regionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft für den FC Ems der Ball wieder rollen wird, versucht der einzig verbliebene Bündner Vertreter nahtlos an die Leistungen einer ertragreichen Vorrunde anzuknüpfen. Mit Rang 3 war die für den Langzeittrainer Walter Frizzoni und seine Truppe im zweiten Jahr nach dem Wiederaufstieg sehr positiv verlaufen. Nach nicht immer einfachen Jahren mit Aufenthalten auch in der 3. Liga hatte sich die Vialelf in der Spitzengruppe in seiner Wunschspielklasse zurückgemeldet.