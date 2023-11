Halbzeitbilanz von Chur 97: Wachsen am Widerstand

Seit Oktober 2021 ist Aleksandar Zarkovic als Trainer bei Chur 97 in Amt und Würden. Was zunächst als interimistische Lösung begann – er vollzog mit 28 Jahren den Wechsel von der Innenverteidigung auf die Bank – erweist sich als Glücksfall für den chronisch unruhigen Verein. Der Trainer etablierte beim Branchenprimus des Bündner Vereinsfussballs eine Leistungskultur, in der fordern und fördern nicht bloss Lippenbekenntnisse sind. Zufrieden zurücklehnen gibt es nicht. «Die Spieler müssen vor allem physisch noch zulegen», lautet ein Schlüsselsatz des Trainers.