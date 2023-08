Grosse Ehre für Cavegn: Auf die ersten Tore im Profifussball folgt das Aufgebot fürs Nationalteam

Damit geht Cavegns kontinuierlicher Aufstieg weiter. In der vergangenen Saison hatte er in der zweiten Mannschaft des FC St. Gallen erfolgreich in der drittklassigen Promotion League gespielt. In 27 Einsätzen erzielte der tempofeste Offensivspieler 22 Tore. Daraufhin wurde ihm vereinsintern auf diese Spielzeit hin ein Profivertrag für die erste Mannschaft offeriert. Doch Cavegn lehnte ab – weil er sich durch einen Wechsel zum FC Vaduz in die Challenge League mehr Einsätze versprach. Die Rechnung geht bislang auf. Cavegn bestritt sowohl die beiden Qualifikationsspiele zur Conference League gegen Neman Grodno als auch die fünf ersten Meisterschaftsspiele in der zweithöchsten Schweizer Spielklasse von Beginn an. Dabei erzielte er auch sein ersten beiden Tore im Vaduzer Dress. «Ich erhielt bereits in den Testspielen das Vertrauen von Trainer Martin Stocklasa. Deshalb durfte ich davon ausgehen, dass ich auch in der Meisterschaft von Beginn an auflaufen darf.»