Friedli und Furger unterliegen im Cup-Halbfinal

Der Halbfinal bedeutet für die Bündner Fussballtorhüterin Seraina Friedli und ihre Teamkolleginnen der FCZ Frauen im Cup der Frauen Endstation. Damit werden Friedli und Co. ihren Cupsieg aus dem Vorjahr nicht verteidigen können.

Im Halbfinal schwang der Servette FC Chênois im Duell der beiden Spitzenteams der Women's League obenaus und besiegte die Zürcherinnen überraschend deutlich. Insgesamt musste Nationaltorhüterin Friedli dreimal hinter sich greifen, während ihre Teamkolleginnen kein Tor zustande brachten. Die Genfer Führung erzielten in der Startphase innerhalb von zwei Minuten Maria Korhonen und Natalia Padilla Bidas. Das endgültige Aus des Rekordcupsiegers besiegelte schliesslich Sandrine Mauron mit dem 3:0 in der Schlussphase der Partie.

Furger trifft und verliert

Im anderen Halbfinal rang der FC St. Gallen im heimischen Kybunpark den FC Luzern mit 4:3 nieder. Die Bündnerin Anja Furger wurde beim FC Luzern in der 65. Minute eingewechselt und erzielte in der 90. Minute das Tor zum 3:3-Ausgleich. Da die St. Gallerinnen in der Nachspielzeit per Penalty doch noch zum Sieg trafen, qualifizierte sich auch die zweite Bündnerin nicht für den Cupfinal.

Das Finalspiel zwischen den Ostschweizerinnen und den Genferinnen findet am Samstag, 29. April im Zürcher Letzigrund statt. (red)