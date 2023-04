FC Ems: Zu wenig Fussball, zu viel «Feldschlacht»

Fussball ist ein Spiel, das auch durch seine Einfachheit die Massen auf allen Stufen in zahlreichen Nationen begeistert. Nichtsdestotrotz kann das Spiel mit dem Ball nach 90 Minuten auch ungelöste Rätsel hinterlassen. So gesehen am Sonntag, als die Exponenten des heimischen FC Ems im Anschluss an die 2:3-Niederlage im Rahmen der regionalen 2.-Liga-Meisterschaft gegen den FC Montlingen nach Erklärungen für die verlorene Partie suchten und sie nicht wirklich fanden.