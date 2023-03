FC Ems: Viel Rückenwind für den Frühling

Ein wenig Zeit benötigte der FC Ems an diesem Sonntag auf holprigem heimischem Vialrasen, um im Rahmen des Wiederbeginns in der regionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft gegen den FC Mels die für ihn neuen, erfreulichen Kräfteverhältnisse zu untermauern. Der dritte Rang bei Halbzeit soll, wenn möglich, auch am Saisonende zu Buche stehen. Ein erster Schritt glückte mit einem hart erkämpften 3:2-Erfolg über sich erst nach dem Seitenwechsel vehement gegen das drohende Ungemach wehrende Gäste.