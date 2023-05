Emser Torfabrik produziert auf Hochtouren

Dezenter Applaus kam auf an diesem Pfingstmontag gegen 19 Uhr auf der Sportanlage Vial in Ems. Der heimische FC hätte auch ein bisschen mehr an Huldigung verdient gehabt für diesen beschwingt herausgespielten 4:1-Erfolg in der regionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft gegen den FC Au-Berneck. Der ultimative Kampf war zwar nicht mehr vorhanden in einer Auseinandersetzung ohne direkten Bezug zur absoluten Tabellenspitze respektive der Abstiegszone. Spielerische Elemente rückten so in den Fokus.