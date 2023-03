Ella Fontana: «Das Team ist meine zweite Familie»

Der Himmel ist bewölkt, ein unangenehmer Wind pfeift durch Chur. Ruhig sitzt Ella Fontana im Trikot des FC Thusis-Cazis auf einer Parkbank. Passanten in dicken Winterjacken heben interessiert den Blick, Fontana verzieht, mitten in der gleichnamigen Churer Grünanlage sitzend, aber keine Miene. Einmal noch drückt die Fotografin ab, dann ist es geschafft. Fontana zieht ihre Jacke an und wird gefragt, ob sie denn nicht kalt habe. «Nein, nein», meint die Bündner Fussballerin entspannt und paart ihre Antwort mit einem Lächeln.