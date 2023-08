Ehemalige Nationalspielerin: «Tatsächlich die beste WM aller Zeiten»

von Reto Voneschen

Es war eigentlich eine dumme Frage. Natürlich verfolge sie die Fussball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland mit grossem Interesse, sagt Patricia Willi lachend, «wenn die Spiele nicht grad mitten in der Nacht waren, habe ich auch in den Ferien die Partien geschaut». Jahrelang gehörte die Melserin zu den treffsichersten Stürmerinnen in der Schweiz, dreimal trug sie auch das Nationaltrikot. Mit dem FC Zürich wurde Willi je dreimal Meister und Cupsieger.