Diego Benaglio: «Ich will kein Klugscheisser sein»

Diego Benaglio absolvierte von 2006 bis 2014 als Torhüter 61 Länderspiele für die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft. Im Klubfussball führte ihn sein Weg von den Grasshoppers nach Stuttgart, ehe er via Portugal nach Deutschland zurückkehrte und mit Wolfsburg Meister und Cupsieger wurde. Zum Schluss stand er während drei Spielzeiten für Monaco auf dem Feld. In Frankreich beendete er im August 2020 seine Karriere als Spitzensportler. Vor drei Wochen kehrte er bei der Schneefussball-WM in Arosa auf den Platz zurück.