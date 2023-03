Churer Goalie Gion Fadri Chande im Aufgebot von Mosambik

Bei seinem Klub, dem FC Vaduz, hat Gion Fadri Chande einen schweren Stand. Hinter dem liechtensteinischen Nationaltorhüter Benjamin Büchel ist der 24-jährige Bündner die klare Nummer 2. In der Liga kommt Chande in dieser Saison auf gerade einmal einen Einsatz.

Umso erstaunlicher, dass der Thusner nun von Nationaltrainer Chiquinho Conde erstmals für die Auswahl von Mosambik nominiert wurde. Chandes Vater Rui stammt aus dem Land im Süden Afrikas. Chande startete seine Fussballkarriere beim FC Thusis/Cazis. Später schaffte er es in den Nachwuchs des FC Basel. Seit 2019 ist Chande beim FC Vaduz engagiert.

Mosambik bestreitet in den nächsten Tagen zwei Spiele in der Qualifikation für den Afrika-Cup. Gegner ist in beiden Partien der Senegal. Letztmals hat es das Land 2010 an die kontinentale Endrunde geschafft. An einer WM war Mosambik noch nie dabei. Der Grossteil des Teams ist in Afrika beschäftigt.