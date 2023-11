Chur 97 vergibt Zweitore-Vorsprung

Knapp zehn Minuten fehlten Chur 97 am Samstag auf heimischem Terrain zum perfekten Abschluss seines Halbjahrespensums in der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft. Doch Uster-Offensivspieler James Wyndham nutzte in der 87. Spielminute den ihm im Strafraum von der gegnerischen Hintermannschaft gewährten Freiraum mit einer sehenswerten Einzelleistung zum späten Ausgleichstreffer zum 2:2. Chur 97 belohnte sich somit nicht mit durchaus möglichen drei weiteren Punkten.

Mate Coric mittendrin

Insbesondere im ersten Durchgang zeigte die wiederum mit Fabrice Muyenge im Tor agierende Equipe von Trainer Aleksander Zarkovic einmal mehr eine gute Leistung. Belohnt wurde dies mit einer vermeintlich komfortablen 2:0-Führung. Bei beiden Toren war Mate Coric involviert. Er vollendete zunächst in der 18. Spielminute eine herrliche Ballstafette über die rechte Angriffsseite über Einfädler Dario Stöber und Flankengeber Fabio Barroso zum 1:0. Bloss drei Minuten spätere zirkelte Coric einen Eckball auf den nahen Torpfosten, wo Mateo Baturina per Kopf zum 2:0 traf.

Es war eine auch in dieser Höhe verdiente Führung für die zielstrebig, lauffreudig und mit einer guten Raumaufteilung operierende Heimequipe. Trotzdem reichte es nicht zum Sieg. Dies hatte auch damit zu tun, dass der Gegner sehr effizient auftrat. Ruben Pinnelli nutzte mitten in einer Churer Drangphase die erste wirklich zwingende Offensivaktion in der 32. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. Im zweiten Durchgang waren hüben wie drüben Torchancen vorhanden. Sie blieben ungenutzt – bis Wyndham in Erscheinung trat.

Cupspiel gegen SV Schaffhausen

Die Punkteteilung ist nur ein kleiner Schönheitsfehler am Ende einer starken Hinrunde. Mit 23 Punkten aus 15 Partien wird der Verein im ersten Tabellendrittel überwintern. Das ist angesichts zahlreicher, gewichtiger und nicht kompensierter Abgänge im Sommer aller Ehren wert. Zu Ende ist das Fussballjahr für die Zarkovic-Truppe aber noch nicht. Am kommenden Samstag steht die zweite von insgesamt drei Qualifikationsrunden für den Schweizer Cup 2024/25 auf dem Programm. Die Aufgabe für Chur 97 ist maximal gross, denn mit der SV Schaffhausen wird der souveräne Tabellenführer der Gruppe 4 anreisen. Chur 97 bewies indes mit einem 2:1-Heimsieg über die «Spielvi» in der Meisterschaft, dass es auch gegen diesen Gegner bestehen kann. Die Meisterschaft wird nach der langen Winterpause am Samstag, 16. März 2024 auswärts ebenfalls gegen den Leader aus Schaffhausen fortgesetzt.

Chur 97 – Uster 2:2 (2:1)

Obere Au. – 150 Zuschauer.

Tore: 18. Coric 1:0. 21. Baturina 2:0. 31. Pinnelli 2:1. 87. Wyndham 2:2.

Chur 97: Muyenge: Spadin, Tomic, Hobi, Caluori; Barroso (92. Gjorgjievski), Baturina, Cecchini, Coric (94. Pedro); Stöber (83. Cela), Stolz (75. Yogajarah).

Uster: Stierli; Rüegg, Maccarone, Barbosa, Ajeti; Wyndham, Pinnelli, Schlatter, Knecht; Smajovic, Bachmann.

Bemerkung: Chur 97 u.a. ohne Standardtorhüter Hartmann, Rhiner, Alessio Schmid, Sutter und Tino.