Chur 97 steckt im Abstiegskampf und hat weitere Sorgen

Am vergangenen Sonntag ist Chur 97 an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Statt des erhofften Befreiungsschlags gegen einen direkten Konkurrenten unterlag der Bündner Vertreter in der interregionalen Zweitliga-Fussballmeisterschaft auswärts den Reserven des FC Rapperswil-Jona diskussionslos mit 1:3. «Keine Frage, wir haben uns das schon anders vorgestellt», sagt Churs Sportchef Luca Piperno angesprochen auf die chronische Baisse im neuen Kalenderjahr. Diese hält nun bereits seit sechs Partien in der Rückrunde an.