Chur 97 setzt Aufwärtstendenz fort

Im drittletzten Spiel vor der Winterpause hat Chur 97 in der interregionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft seinen Aufwärtstrend der letzten Wochen fortgesetzt. Durch einen Kopfballtreffer in der 75. Spielminute von Joel Hobi in Anschluss an einen von Fabio Barroso getretenen Eckball wurde der FC Adliswil am Samstag auf heimischem Terrain mit 1:0 besiegt. Es war ein Arbeitssieg in einer hektischen, von viel Kampf und Krampf geprägten Partie.

In den Reihen von Chur 97 ist aktuell viel Improvisation auf der Torhüterposition angesagt. Vor Wochenfrist hatte sich Stammkeeper Nicola Hartmann im Abschlusstraining vor dem Auswärtsspiel in Widnau einen Bänderriss zugezogen. Der 25-Jährige fällt rund sechs bis acht Wochen aus und steht somit in diesen Jahr in den restlichen Partien der Hinrunde nicht mehr zur Verfügung. Hartmann ist nicht der einzige gravierende Ausfall beim Stadtklub. Auch Captain und Abwehrchef Marko Tomic, er leidet an einem Bänderzerrung, musste verletzungsbedingt passen. Mitko Gjorgjievski, mit sieben Volltreffern an der Spitze der teaminternen Torschützenliste, hatte im letzten Heimspiel gegen Lachen/Altendorf (1:1) einen Platzverweis kassiert. Er sass am Samstag gegen Adliswil seine zweite und letzte Spielsperre ab.

Muyenge gibt Einstand

Mit Ersatztorhüter Omar Dedola zwischen den Pfosten hatte Chur 97 in Widnau einen 4:3-Erfolg eingefahren. Trotzdem entschied sich Trainer Aleksandar Zarkovic für eine neuerliche Rochade zwischen den Pfosten. Fabrice Muyenge, normalerweise beim U18 Team Südostschweiz engagiert, gab seinen Einstand in der 2. Liga interregional. Wie stark der Nachwuchskeeper ist, kann freilich nach seinen ersten 90 Minuten im Aktivfussball nicht abschliessend geklärt werden. Adliswil liess bei seinen Offensivbemühungen definitiv die Präzision vermissen. In der 85. Minute war Muyenge jedoch zur Stelle. Er hielt bei einem – allerdings harmlosen Kopfball – den Sieg fest. Auch Chur tat sich in einem von vielen Fehlern geprägten Spiel schwer damit, wirkliche Torgefahr zu kreieren. Individuelle Fehler hemmten den Spielfluss. Einmal mehr überzeugte die Zarkovic-Truppe jedoch mit viel Engagement und Laufbereitschaft.

Mit dem 1:0-Erfolg über den Tabellennachbarn aus dem Kanton Zürich führt Chur 97 seine Erfolgsserie der letzten Wochen fort. In den letzten fünf Meisterschaftspartien wurden elf Punkte eingefahren. Dies lässt den Verein in der Gruppe 4 mit 21 Punkten aus 13 Partien in der Tabelle auf Rang 5 vorrücken. Nächster Gegner ist am kommenden Samstag (16 Uhr) auswärts der FC Frauenfeld.

Chur 97 – Adliswil 1:0 (0:0)

Obere Au. – 200 Zuschauer.

Tor: 75. Hobi 1:0.

Chur 97: Muyenge; Spadin, Caluori, Hobi, Sutter; Barroso (86. Gian Luca Schmid), Baturina, Stolz (67. Cecchini), Yogarajah (80. Cela); Stöber (72. Rhiner), Coric.

Adliswil: Burkhalter; Da Silva, Rexhepi, Duarte, Grand, Bindi; Gashi; Malacrida, Özkilic; Eid, Oberholzer.

Bemerkungen: Chur 97 u.a ohne Standardtorhüter Hartmann, Gjorgjievski, Tino und Tomic. – 55. Platzverweis (gelb-rote Karte) Özkilic.