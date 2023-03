Chur 97: Die Entwicklung steht im Fokus

Seit Ende November befand sich die interregionale 2.-Liga-Fussballmeisterschaft in ihrem langen und geruhsamen Winterschlaf. Da kann sich in den Vereinen viel verändern. Auch Chur 97 fiel in der Vergangenheit durch zahlreiche Personalrochaden auf. Diesmal blieb es sehr ruhig in der neuen Heimstätte, dem Provisorium Obere Au. Mit dem erfahrenen Defensivspieler Toni Sabljic, er war zuletzt in der Rückrunde 2021/22 eine Liga tiefer beim FC Ems am Ball gewesen, wurde lediglich ein neuer Spieler verpflichtet. Sein Einstand verschiebt sich wegen einer Knieblessur jedoch um zwei, drei Wochen.