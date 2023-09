Bündner Goalieduo für Nations-League-Partie gegen Weltmeister aufgeboten

Nach der WM ist vor der Nations League. Wenige Wochen nach der Endrunde in Neuseeland und Australien (Out in den Achtelfinals) hat die Schweizer Fussballnationaltrainerin Inka Grings am Dienstagmorgen das Aufgebot für die bevorstehenden Spiele in der Nations League bekanntgegeben. Mit dabei auch die beiden Bündner Torhüterinnen Livia Peng und Seraina Friedli.

Die Gegner in den ersten zwei Spielen des Wettbewerbs haben es in sich. Am 22. September trifft die Schweiz im Kybunpark in St. Gallen auf Italien. Vier Tage später kommt es in Cordoba zum Duell mit den Weltmeisterinnen aus Spanien.

Wer ist die neue Nummer 1

Mit der Nations League beginnt im Schweizer Tor eine neue Ära. Gaëlle Thalmann, während Jahren die unangefochtene Nummer 1 im Schweizer Tor, gab nach der WM ihren Rücktritt vom Spitzensport. Heisst: Der Weg ist frei für Peng und Friedli, wobei die 21-jährige Peng die Nase leicht vorne haben dürfte. An der WM sass die Athletin aus Domat/Ems als Ersatztorhüterin auf der Bank. Friedli war als Nummer 3 vorgesehen.

Allerdings könnten die Karten nun neu gemischt werden. Sowohl Peng als auch Friedli wechselten im Sommer den Klub. Während Peng vom schwedischen Verein Häcken in die Bundesliga zu Werder Bremen ging, wagte Friedli den Sprung von der Schweiz ins Ausland. Nach dem Meistertitel mit dem FC Zürich spielt sie nun beim belgischen Topklub Anderlecht. In den beiden ersten Meisterschaftsspielen der Saison hütete die Engadinerin das Tor von Anderlecht, kassierte bloss einen Gegentreffer.

Mit Elvia Herzog (RB Leipzig) steht eine weitere Torhüterin im Schweizer Aufgebot für die Nations League.