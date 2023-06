Bündner Duo steht im ersten Kader für die Frauen-WM

Zum zweiten Mal überhaupt in der Geschichte des Frauen-Nationalteams hat sich die Schweiz für eine WM-Endrunde qualifiziert. Ab dem 20. Juli spielt das Team am Turnier in Australien und Neuseeland auf der grösstmöglichen Bühne.

Für die erste von vier Vorbereitungswochen hat Nationaltrainerin Inka Grings 20 Spielerinnen aufgeboten. Darunter die beiden Bündner Goalie Seraina Friedli und Livia Peng. Beide könnten in Ozeanien zu ihrer WM-Premiere kommen.

Friedli spielt seit vergangenem Sommer beim FC Zürich, könnte am Freitagabend im Play-off-Final gegen Servette den sechsten Schweizermeistertitel ihrer Karriere gewinnen. Die 30-jährige Engadinerin kam bisher zehn Mal für das Nationalteam zum Einsatz, zuletzt im vergangenen Juni beim 0:4 im Test gegen England. Auf die kommende Saison wechselt Friedli zum belgischen Serienmeister Anderlecht.

Peng durfte an der EM im letzten Sommer erstmals an einem Grossanlass teilnehmen, kam dabei aber nicht zum Einsatz. Die 21-Jährige absolvierte die Rückrunde der vergangenen Saison beim spanischen Erstligisten Levante, nachdem sie vom schwedischen Klub Häcken ausgeliehen wurde. Peng bestritt bislang zwei Länderspiele.

An der WM trifft die Schweiz in der Gruppenphase auf die Philippinen, Norwegen und Gastgeber Neuseeland. Vor der Abreise testet das Team noch zweimal: Am 30. Juni gegen Sambia. Und wenige Tage später gegen Marokko.