Barroso trifft erneut: Chur 97 gewinnt sein Heimspiel spät gegen Schaffhausen

Wieder ist es Barroso

Chur 97 glückte nach der Dübendorf-Partie eine klare Reaktion. Die Heimelf trat strukturiert und mit einer guten Balance zwischen Offensive und Defensive auf. Ebenso wurde die noch am Samstag sehr hohe Anzahl an individuellen Fehlern markant reduziert. Sehenswert war der Treffer zum 1:0 in der 33. Minute, als Fabio Barroso Alves mit seinem perfekt abgestimmten Laufweg in die Tiefe einen ebenso perfekt gespielten Steilpass zur Pausenführung verwerten konnte. Der agile Antreiber von der rechten Aussenbahn war bereits im ersten Saisonspiel in Tägerwilen (2:1 für Chur 97) als Torschütze in Erscheinung getreten.