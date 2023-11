2.-Liga-Kantonalduell FC Ems gegen Valposchiavo Calcio: Das Remis erfreut bloss die Gäste

Weil der Berninapass immer noch gesperrt ist, hatte der Ostschweizer Fussballverband Valposchiavo Calcio eine Verschiebung der Partie in der regionalen 2.-Liga-Fussballmeisterschaft an diesem Sonntag in Ems zugestimmt. Doch dies war keine Option für die Vertreter aus Südbünden, die viel Zeit und Herzblut in ihr Hobby investieren. «Wir Puschlaver sind da flexibel», sagte Präsident Renato Cirolo mit einem Lachen im Gesicht. Und so wurde via Italien und den Malojapass eine vierstündige Fahrt in Kauf genommen. Belohnt wurde sie schliesslich mit dem Gewinn eines Zählers.